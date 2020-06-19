اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 11:59 ص
خالد صلاح
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"الخدمات البيطرية" ضبط 62801 طن لحوم مجهولة المصدر وتحرير 580 محضرا

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:04 ص
"الخدمات البيطرية" ضبط 62801 طن لحوم مجهولة المصدر وتحرير 580 محضرا لحوم منتهية الصلاحية - ارشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة   للخدمات البيطرية، بشان مضبوطات اللحوم، توضح  أن الحملات التى قامت بها ادارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر مايو 2020 بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (62,801) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لحدوث تغيير فى صفاتها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم (580) محضـــر.

وأكد  تقرير  الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ "اليوم السابع "، عليه  أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن وأوضح  الدكتور عبد الحكيم   رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.

و تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى ، ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر , وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

فيما أكد  تقرير الخدمات البيطرية،إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم  تقوم  بمراجعة  التقارير  الشهرية  لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

 


لحوم فاسدة

المنتجات الحيوانية

الخدمات البيطرية

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