الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا زيادة فى أسعار تذاكر النقل العام.. لا صحة لتوزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات.. أو زيادة أسعار تذاكر الطيران.. و«الأوقاف» تنفى إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد.

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