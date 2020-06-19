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الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 م
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا زيادة فى أسعار تذاكر النقل العام.. لا صحة لتوزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات.. أو زيادة أسعار تذاكر الطيران.. و«الأوقاف» تنفى إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا زيادة فى أسعار تذاكر النقل العام.. لا صحة لتوزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات.. أو زيادة أسعار تذاكر الطيران.. و«الأوقاف» تنفى إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد

 
ـ أحمد السجينى أمين ائتلاف «دعم مصر»: حسم قوانين الانتخابات إنجاز تاريخى للبرلمان.. المجلس «لم يبصم » على قوانين الأغلبية والمواد المقترحة خضعت لتعديلات.. وأقررنا اقتراحات مقدمة من تكتل »30-25«
 

ـ غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية.. 650 ألف طالب يؤدون اختبار العربى.. «التعليم »: توفير أقصى درجات الحماية للطلاب من كورونا.. والأسئلة ستكون واضحة

 
ـ وزيرة الهجرة لـ"اليوم السابع": إعادة المصريين من ليبيا تأكيد لقوة القيادة السياسية
 

ـ وزيرة الصحة: العلاج يصرف لمدة 3 أشهر.. انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة فى 8 محافظات اليوم

 
ـ مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى العراق.. «الخارجية» تدعو كل الأطراف إلى احترام السيادة العراقية
 

ـ «العليا لمكافحة كورونا»: الديكساميثازون مدرج فى برتوكولات العلاج منذ مارس.. «هيئة الدواء» تحذر من تناول الدواء بدون داعٍ و«الصحة العالمية»: ترحب بنتائجه

 
ـ أدعم شريف منير فى معركته.. حلا شيحة: ندمانة على عمليات التجميل ومش هعمل كدة تانى
 
 


الحكومة

امتحانات الثانوية العامة

أحمد السجينى

كورونا

الأوقاف

دعم مصر

البرلمان

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