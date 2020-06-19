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التعليم تنفي توزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:17 ص
التعليم تنفي توزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات امتحانات الثانوية - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نفى  المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقرير رصد  الشائعات ما تردد من أنباء بشأن توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات، مؤكدا انه تواصل  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، و أنه لا صحة لتوزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات.

 

وأوضحت  أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء الكشف عليهم وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير طاقم طبي، وسيارة إسعاف في كل مدرسة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية خلال فترة الامتحانات.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا، وأن طلبات الاعتذارات المقدمة من قبل المعلمين في معدلها الطبيعي كالأعوام السابقة، موضحةً أن أعداد المعلمين كافية تماماً للإشراف على لجان الامتحانات والقيام بعملية تقدير ورصد الدرجات، مشددةً على قبول اعتذار المعلمين وفقاً للضوابط والشروط القانونية المعتمدة.


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