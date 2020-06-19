اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:21 م
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الانتهاء من المخطط التفصيلى لقرية الجبيل بطور سيناء

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:40 م
الانتهاء من المخطط التفصيلى لقرية الجبيل بطور سيناء الانتهاء من المخطط التفصيلى لقرية الجبيل بطور سيناء
جنوب سيناء : محمد حسين

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انتهت محافظة جنوب سيناء من المخطط التفصيلي لقرية الجبيل بطور سيناء طبقاً لرؤية محافظ جنوب سيناء للاهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية ومراعاة الهوية والفكر بجنوب سيناء.

 

وأعلنت اليوم محافظة جنوب سيناء فى بيان لها، أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لقرية الجبيل بطور سيناء بالتعاون مع المهندس المعماري حمدي سطوحي، وتم عرضه على المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني بالقاهرة، وجاري حالياً مناقشة الحلول والبدائل.

 

وسبق واعلنت اليوم الجمعة محافظة جنوب سيناء فى بيان لها تفقد محافظ جنوب سيناء بعض المشروعات بمدينة شرم الشيخ استعداداً لإفتتاحها في 30 يونيه الجاري.

 

واوضح البيان انه قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ في اطار تفقد المشروعات التي تم الإنتهاء منها والتي سيتم إفتتاحها في 30 يونيه من العام الجاري رافقه في الجولة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم.

 

تفقد المحافظ أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة التي نفذتها المحافظة في محيط جامعة الملك سلمان إستعدادا لافتتاح فرع الجامعة بشرم الشيخ ويشمل فرع الجامعة بشرم الشيخ كليات الألسن واللغات التطبيقية، كلية السياحة والفنادق، كلية العمارة، كلية الإنتاج الإعلامي، كلية الفنون والتصميم.

 

كما قام المحافظ بتفقد أعمال المدرسة المصرية اليابانية التي سيتم إفتتاحها في 30 يونيه من العام الجاري لتبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2020 / 2021 حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق المؤدية الي المدرسة وأعمال اللاند سكيب والتجميل والملعب داخل سور المدرسة وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الضخم والحضاري الذي يستكمل منظومة التعليم في شرم الشيخ بجميع مراحله من مرحلة الكي جي الي المرحلة الجامعية بجامعة الملك سلمان.

 

كما تفقد فودة أعمال المشايات والطرق والميادين ضمن أعمال تطوير منطقة حي النور تواكبا مع إفتتاح جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية والتي ستحدث طفرة وإضافة أخري وإنجازأً كبيراً آخراً يتحقق علي أرض شرم الشيخ .

 

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