الإنسانية لا تتجزأ.. منقبة تغسل وتكفن "قبطية" توفت بكورونا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف على عبود القرعانى قائد فريق إكرام ضحايا المتوفيين بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، أنه قام الفريق النسائى في المبادرة، بموقف مميز يؤكد على أن المصريين يد واحدة ولا فرق بين مسلم ومسيحى، وقامت "أم إسلام" المتبرعة لإكرام السيدات المتوفيات بكورونا، برفع شعار "الإنسانية لا تتجزأ".

وأضاف على عبود القرعانى لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى اتصالا تليفونيا قبل وقت العشاء، من قائدة الفريق النسائى بالمبادرة "أم اسلام"، وقالت إنه توجد سيدة مسيحية متوفية بفيروس كورونا تحتاج للتغسيل ولا يوجد أحد لتغسيلها، وأسرتها منذ ساعات تبحث عن سيدة بقرية العديسات بمدينة الطود لتغسيلها ولم يجدوا، فرد عليها الحاج على:- "إيه فيها لو غسلتيها مش حرام ولا عيب ده إكرام إنسان والإنسانية لاتتجزأ"، فردت عليه أم إسلام: "إعطنى رقم مسؤل الفريق المسيحى وقالت أن الفريق المسيحى اعتذر لظروف خاصة"، فرد عليها: توكلى على الله وردت وقالت "رسيت عليه وأنا رايحه المستشفى أغسلها"، فقال لها توكلى على الله وربنا يوفقك.

ويؤكد قائد فريق إكرام ضحايا المتوفيين بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، أنه دخلت أم اسلام وفريقها إلى المستشفى وجدت أهل المتوفية ودخل الجميع فى حالة ذهول خاصة إبن المتوفية بكورونا، بعد أن وجدوا أم إسلام منقبة هى وفريقها، وسلمت عليهم أم إسلام وقامت بتغسيل المتوفية، وبعد الإنتهاء من الغسل سألت إبنها: "هل معكم كفن ولا نكفنها بالكفن اللى معنا"، فقال لها الإبن: "معنا كفن ياريت تكفنيها بكفنا"، وفعلا أم اسلام أخذت كفنهم وكفنتها، وبعد الإنتهاء قدم الإبن الشكر لها ولفريق إكرام موتى كورونا بالأقصر، وردت عليه أم إسلام: "ده واجب علينا وكلنا أخوة فى وطن واحد وهذه تعاليم ديننا".

وكان قد قال الحاج على عبود القرعانى مطلق مبادرة "إكرام ضحايا فيروس كورونا"، أنهم أطلقوا برفقة عدد من أبناء محافظة الأقصر فى شهر أبريل الماضى مبادرة للتأكيد على أصالة الصعايدة فى وقت الأزمات والمحن، حيث دشن شباب المحافظة جروب بعنوان "إكرام ضحايا فيروس كورونا تغسيل وصلاة ودفن"، وذلك للمساهمة والتبرع بتقديم يد العون لرجال الفرق الطبية والتمريض داخل مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى، وذلك لتكريم ودفن المتوفين من حالات كورونا والمساهمة فى أية خطوات يحتاجها أبناء وأسر المتوفيين حتى تكريم أي متوفى بالفيروس، وقاموا خلال الفترة الماضية بتكريم عدد كبير من الموتى بتغسيلهم ودفنهم للتأكيد على أنهم فى خدمة أهلهم وقت الأزمات، قائلاً: "هكذا تعلمنا من ديننا ان الانسانية لا تتجزأ".