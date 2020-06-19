الإعلام الكويتى: إحالة مسئول بوزارة الكهرباء و5 مشرفين لهيئة مكافحة الفساد

كتب وكالات

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، أن لجنة تقصى الحقائق فى شبهة تجاوزات وتعدى على المال العام، فى وزارة الكهرباء، أوصت بإحالة وكيل مساعد سابق و٥ إشرافيين (سابقين وحاليين) إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأوضح الفاضل، عبر حسابه فى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اللجنة سلمت تقريريها التزامًا بالموعد المحدد لها. وأشار إلى انه سيتم إحالة التقرير صباح يوم الأحد، بالإضافة لتوصيات فنية سيكلف المعنيين بالوزارة بتنفيذها.

وكان قد أعلن الوزير الفاضل، يوم الخميس ١١ يونيو، عن تسلمه تقريراً من وكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء، يحتوى على شبهة تجاوزات وتعدى على المال العام، وعليه شكّل لجنة لتقصى الحقائق.