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الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب مسجد السيدة زينب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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"أدب المحن" (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق).. هذا هو موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف للشيخ أحمد دسوقى مكى مدير إدارة نشر الدين والحياة، حيث يؤدى خطبة وصلاة الجمعة اليوم من المسجد.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد مكى، بأداء صلاة الجمعة، من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وشددت وزارة الأوقاف على أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة مدى التزام المساجد بتعليمات الغلق، مؤكدة في الوقت نفسه أن صلاة الجمعة اليوم ستكون قاصرة على مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، وأن من يخالف هذه التعليمات من الأئمة والعاملين بالمساجد سيعرض نفسه لإنهاء الخدمة فورًا.

ووضعت وزارة الأوقاف مقترح لعدد من الضوابط استعدادا لفتح المساجد وتم عرضه على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس النواب، وهى:" ارتداء المصلين الكمامة، إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة، وعدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء، وعدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة، وعدم المصافحة أو المعانقة، ووضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتوزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى، وتوزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات".


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