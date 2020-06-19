"الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات": نجاح إعادة تأهيل السجناء يفيد الجميع

كتب خالد إبراهيم

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على ضرورة إعادة التأهيل الإدماج فى المجتمع، لا سيما أن هناك ما يقرب من 11 مليون سجين فى اوروبا وأفريقيا، وقالت عبر حسابها الرسمى على تويتر، "إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجحة تفيد الجميع. ما يقرب من 11 مليون في سجون الأرض العالم أوروبا- أفريقيا. إن تصنيف السجناء على أساس قواعد نيلسون مانديلا وبانكوك يحسن مستقبل السجناء"

Successful rehabilitation & reintegration benefits all. Nearly 11 million in prison 🌍wide; classification of prisoners based on Nelson Mandela & Bangkok Rules improves inmates’ futures: https://t.co/XDArfLhCRv pic.twitter.com/G9rWJR1Fj5 — GhadaFathiWaly (@GhadaFathiWaly) June 19, 2020

وكانت غادة والى، أكدت أن 1 من كل 6 أشخاص فوق سن الـ60 يعانون من سوء المعاملة، مشيرة إلى جائحة كورونا تسببت فى تفاقم الوضع.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"حماية أكبر للمسنين من العنف والضرر، لقد تسببت جائحة كورونا في تفاقم الضغط وزيادة التهديدات، يعاني 1 من كل 6 أشخاص فوق سن 60 من سوء المعاملة، نحن بحاجة إلى معاملة كبار السن بكرامة واحترام".