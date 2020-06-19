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"الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات": نجاح إعادة تأهيل السجناء يفيد الجميع

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:15 م
"الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات": نجاح إعادة تأهيل السجناء يفيد الجميع غادة والى
كتب خالد إبراهيم

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أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على ضرورة إعادة التأهيل الإدماج فى المجتمع، لا سيما أن هناك ما يقرب من 11 مليون سجين فى اوروبا وأفريقيا، وقالت عبر حسابها الرسمى على تويتر، "إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجحة تفيد الجميع. ما يقرب من 11 مليون في سجون الأرض العالم أوروبا- أفريقيا. إن تصنيف السجناء على أساس قواعد نيلسون مانديلا وبانكوك يحسن مستقبل السجناء"

وكانت غادة والى، أكدت أن 1 من كل 6 أشخاص فوق سن الـ60 يعانون من سوء المعاملة، مشيرة إلى جائحة كورونا تسببت فى تفاقم الوضع.

 

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"حماية أكبر للمسنين من العنف والضرر، لقد تسببت جائحة كورونا في تفاقم الضغط وزيادة التهديدات، يعاني 1 من كل 6 أشخاص فوق سن 60 من سوء المعاملة، نحن بحاجة إلى معاملة كبار السن بكرامة واحترام".

 


غادة والى

إعادة التأهيل

مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

الامم المتحدة

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