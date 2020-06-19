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استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام شخص بالاتجار فى النقد الاجنبى بالنزهة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 ص
استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام شخص بالاتجار فى النقد الاجنبى بالنزهة نقد اجنبى، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط شخص، اشترك مع آخر هارب فى الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة، وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

تمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد") بينما لاذ الآخر بالفرار، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط" مبلغ 9400 دولار أمريكى). 

بمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 


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