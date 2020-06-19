إيران تتهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة ترامب ونتنياهو

دبى (رويترز)

اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة خصمى إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بصياغة قرار نووى مناهض لطهران.

وقال ظريف على تويتر "خلف الواجهة، الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) توابع (للرئيس الأمريكى دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين) نتنياهو... وليست فى وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية الذى يضم 35 دولة طالب إيران فى القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشى الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.