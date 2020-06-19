اليوم السابع
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إزالة 19حالة تعد على أرض زراعية بمركز الفشن ببنى سويف.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:25 م
إزالة 19حالة تعد على أرض زراعية بمركز الفشن ببنى سويف.. صور إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إزالة 19حالة تعد على مساحة فدان و8 قراريط بقرية القضابي التابعة لمجلس قروي الفنت منها 18 حالة صادر بشأنها قرارات إزالة وحالة واحدة تعد في المهد، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها أمس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتماماً كبيراً .

 جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

 وقال محافظ بني سويف، في بيان اليوم الجمعة، إن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة. 

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

 

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