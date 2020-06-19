أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الحكومة لـ 12 شائعة انتشرت خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن تقارير كاملة من مختلف دول العالم، متعلقة بتطورات فيروس كورونا، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية مختلفة.

- وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الصحة تكشف خريطة تشغيل مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنه بـ8محافظات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة) لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية ستبدأ فى محافظات بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية) غدًا السبت.

غدا استمرار انخفاض حرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية للفيروسات التاجية فى الخريف

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجة ثانية من الفيروس التاجى كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية شدد الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمى الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، أمس، على أن تتبع الاتصال والحجر الصحى للأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بـ Covid-1 كان عنصرًا أساسيًا فى الاستراتيجية.

مكرم محمد أحمد: لولا ثورة 30 يونيو لعلقت المشانق للمثقفين والصحفيين

هنأ الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشعب المصرى بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مضيفا أن 30 يونيو الثورة التى خرج فيها المصريون من كافة المدن لإسقاط حكم المرشد و الجماعة الإرهابية، التى كانت تريد هلاكا للدولة و دخولها فى نفق مظلم .

4 أماكن لتقديم خدمات مبادرة متابعة أصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف التفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة علي مواصلة علاجهم وصرفه لمدة 3 شهور ستقدم خدماتها في القوافل الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.

المستشفيات التعليمية: تعافى 18 حالة وخروجهم من مستشفى الأحرار التعليمى.. صور

لايزال أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من الطواقم الطبية يضربون أروع الأمثلة فى الوفاء بقسمهم تجاه الوطن وأبنائه فى تحدى جائحة كورونا حيث يتواصل خروج المتعافين من مستشفيات الهيئة بعد إتمام شفائهم وتلقيهم الرعاية اللازمة بكل تفانى وإخلاص على الوجه الأكمل دون أن يتحملوا أية أعباء مادية.

مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية من عدة دول عربية تقل 952 عالقا

أستقبل مطار القاهرة اليوم الجمعة 6 رحلات استثنائية قادمة من عدة دول عربية وعلى متنها 952 عالقا، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن 6 رحلات وصلت مطار القاهرة الدولى قادمة من الطائف والجوف والرياض وجده من المملكة العربية السعودية فى حين وصلت رحلة قادمة من مدينةً دبى بالإمارات العربية المتحدة كما وصلت الرحلة الأخيرة من مدينة عدن اليمنية، ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

الإسكان: تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهئية لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا صحة لتوزيع أدوية بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية.. وزيادة أسعار تذاكر الطيران مع عودة الحركة غير صحيح.. والتعليم العالى تنفى إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة تم تداولها على مدار الأسبوع الماضى، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي لقاحات غير مطابقة للمواصفات سواء للحمى القلاعية، أو غيرها.

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات مرت على الثورة الشعبية الضخمة، 30 يونيو، التي أعادت البلاد من جماعة إرهابية حاولت اختطافها، نجحت خلالها الدولة المصرية، فى تحريك عجلة الإنتاج وإقامة المشروعات الوطنية الضخمة ، كما خلقت ثورة 30 يونيو مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار، ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة ووضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر .

عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يوجه بالإسراع فى زيادة مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية المقدمة لخدمات الشهر العقارى لتقليل التزاحم.. وزير الاتصالات: توصيل الصور والشهادات بالبريد سبتمبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، حضره الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

تجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريراً مفصلاً عقب اجتماعاتها مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيداً لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة، ويأتى على رأس هذه الملاحظات:

مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى العراق.. الخارجية تدعو كل الأطراف إلى احترام سيادة العراق والنأى به عن أى تجاذبات دولية أو إقليمية.. وتؤكد: تدخلات أنقرة وطهران شمال البلاد عمل عدائى

تعانى الدولة العراقية من التدخلات العسكرية السافرة التى تمارسها كلا من تركيا وإيران دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية التى لديها العديد من الملفات الشائكة التى تعمل على حلها، فضلا عن انشغال القوات المسلحة العراقية بملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى، وهو ما يتطلب موقف دولى حازم ضد تدخلات أنقرة وطهران فى الشأن الداخلى العراقى وخاصة خرق سيادة البلاد.