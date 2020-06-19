أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة
وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن
التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن
إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية
10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا لطلاب
الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات
التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة
متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة
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