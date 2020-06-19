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أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار:
 
 
 

وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن ‎

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا ‎لطلاب

الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات

التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة ‎

 

 
 

 


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