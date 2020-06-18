اليوم السابع
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267 راكبا يغادرون القاهرة على متن رحلتين استتثنائيتين إلى فرانكفورت وفيينا

الخميس، 18 يونيو 2020 01:40 م
267 راكبا يغادرون القاهرة على متن رحلتين استتثنائيتين إلى فرانكفورت وفيينا
كتب أحمد مصطفى

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غادر مطار القاهرة اليوم الخميس 267 راكبا على متن رحلتين إستثنائتين إلى كلا من فرانكفورت وفيينا، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن رحلتين إستثنائيتين سيرتهما اليوم كلا من شركة مصر للطيران إلى العاصمة النمساوية فيينا كما سيرت شركة لوفتهانزا رحلة إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا الإتحاديةً

واشارت المصادر إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

سفر

رحلات إستثنائية

فرانكفورت

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