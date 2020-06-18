اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:29 م
خالد صلاح
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‏إنشاء بحيرتين صناعيتين بالزعفرانة ‏للحماية من مخاطر السيول بالبحر الأحمر

الخميس، 18 يونيو 2020 12:55 م
‏إنشاء بحيرتين صناعيتين بالزعفرانة ‏للحماية من مخاطر السيول بالبحر الأحمر العمل فى مشروعات الحماية من السيول بالقصير
‏البحر الأحمر - عماد عرفة

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‏أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية فى الصحراء الشرقية بمدينة الغردقة عن إنشاء بحيرتين صناعيتين، وحاجز ترابى خلف كل بحيرة منهم، شمال المحافظة وتحديدا بصحراء قرية الزعفرانة التابعة لمدينة راس غارب، وذلك لحمايتها من مخاطر السيول .

وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية، فى بيان لها أنه تم تسليم الأرض المقرر الإنشاء عليها للشركة المنفذة استعدادا للبدأ فى أعمال الحفر، وذلك بهدف حماية قرية الزعفرانة من السيول فى حالة وقوعها .      

وكانت أعلنت المياه الجوفية عن استمرار أعمال حماية مدينة القصير من مخاطر السيول والتى تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول، وتقوم باعمال الانشاءات بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وتحت اشراف هندسى من الادارة العامة للمياه الجوفية.

واضافت العامة للمياه الجوفية فى بيان لها أن يجرى انشاء 4 بحيرات صناعية وحاجز ترابى خلف كل بحيرة وسد اعاقة و قناة صناعية وحاجز الوادى الفرعي، بعدة مناطق مختلفة بمدينة القصير .

يذكر أن البحيرة الصناعية " ب1" بالقصير يتم إنشائها بابعاد 100×100×2 م وحاجز ترابى لها، وذلك بوادى العنز، كما يجرى إنشاء بحيرة صناعية أخرى "ب2" بابعاد 150×150×2 م وحاجز ترابى بوادى القصير، كذلك قناه صناعية عبارة عن حاجزين بإرتفاع 2.5 م بوادى النخيل.

كما تجرى اعمال إنشاء بحيرة " ب 3" بابعاد 600×200×3.5 م، وحاجز ترابى ح3 بطول300 م وعرض5/40 م وإرتفاع 5م، وسد إعاقه بوادى ام لصيفه بطول 75م وعرض 47/5م وارتفاع 5م.

 

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البحر الاحمر

اخبار مصر

العامة للمياه الجوفية

الزعفرانة

مواجهة السيول

القصير

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