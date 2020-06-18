وفاة موظف بالنقابة العامة للمحامين إثر إصابته بفيروس كورونا

كتب محمد السيد

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن وفاة خالد عابدين الموظف بإدارة المراجعة بالنقابة، إثر أصابته بفيروس كورونا المستجد، و نعى رجائى عطية نقيب المحامين الراحل ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان.

يذكر أن لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، عقدت اجتماع لها من قبل برئاسة النقيب رجائى عطية لبحث آخر مستجدات العمل باللجنة لخدمة المحامين، وذلك فى حضور عضوى مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم.

وأعلن نقيب المحامين، عن إتمام التعاقد مع وزارة الدفاع، على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، وسيتم توزيعها على النقابات الفرعية خلال الأيام المقبلة، لتوزع على المحامين في المحاكم، مشيدا بالجهود التى يقوم بها أعضاء اللجنة لخدمة السادة المحامين على مستوى الجمهورية.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الآتى:

1) إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

2) التعاقد مع طيب آخر إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات السادة المحامين الخاصة بفيروس كورونا.

3) تجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة لاستخدامهم كعربتي اسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين لتكون متاحة على مدار الـ 24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير معدات الوقاية لموظفي العلاج لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم أثناء اصدار خطابات العلاج.

4) بحث التعاقد مع هيئة الإسعاف لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها السادة الزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلى.

5) مخاطبة وزارة الصحة لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.