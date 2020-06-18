وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة برفقة المراسلين الأجانب لتفقد الإجراءات الاحترازية

وبدأ وزير الطيران والسياحة بمرافقة وفد مراسلي الصحف الاجنبية بجولة داخل صالات المطار لمشاهدة الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ووضع علامات بارضيات الصالات وامام الكونترات المختلفة، كذلك كيفية الحفاظ علي التباعد الاحتماعي، وعمليات التعقيم التي تتم بمجرد وصول الطائرة لارض المهبط، وعملية تركيب كاميرات حرارية في المطار جديدة .

ومن المقرر أن ينتقل الوزيران بعد جولتهم بالمطار لجولة تفقدية داخل متحف اثار الغردقة الذي يعلن الوزير اليوم اعادة افتتاحة امام الجمهور، بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة فيه وتحديد عدد الجمهور داخل الصالات كذلك كيفية التعامل مع العاملين بداخله .