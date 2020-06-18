اليوم السابع
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وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة برفقة المراسلين الأجانب لتفقد الإجراءات الاحترازية

الخميس، 18 يونيو 2020 03:29 م
وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة برفقة المراسلين الأجانب لتفقد الإجراءات الاحترازية وصول وزير السياحة والطيران الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وصل منذ قليل لمطار الغردقة الدولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، يرافقهم وفد من مراسلي الصحف الاجنبية لتفقد الاجراءات الاحترازية قبل عودة الرحلات السياحية بمطار الغردقة وكذلك متحف اثار الغردقة.

 
وبدأ وزير الطيران والسياحة بمرافقة وفد مراسلي الصحف الاجنبية بجولة داخل صالات المطار لمشاهدة الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ووضع علامات بارضيات الصالات وامام الكونترات المختلفة، كذلك كيفية الحفاظ علي التباعد الاحتماعي، وعمليات التعقيم التي تتم بمجرد وصول الطائرة لارض المهبط، وعملية تركيب كاميرات حرارية في المطار جديدة .
 
ومن المقرر أن ينتقل الوزيران بعد جولتهم بالمطار لجولة تفقدية داخل متحف اثار الغردقة الذي يعلن الوزير اليوم اعادة افتتاحة امام الجمهور، بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة فيه وتحديد عدد الجمهور داخل الصالات كذلك كيفية التعامل مع العاملين بداخله .
 
من جانبها نفذت إدارة متحف آثار الغردقة الإجراءات الاحترازية لإعادة افتتاحه، حيث تلقت إدارة المتحف دليل تعليمات خاص بزيارة المتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل موظفي شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف، بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية، وأنه فى بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد.
 
وشملت التعليمات تحديد العدد المسموح به فى كل قاعة بالمتحف، حسب سعة القاعة، وتعقيم المتحف بشكل كامل يوميا، قبل بدء العمل ودخول الزائرين، ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل المتحف 5 ساعات من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا فى الفترة التجريبية للافتتاح.
 
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (1)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (1)

وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (2)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (2)

وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (3)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (3)

وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (4)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (4)

وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (5)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (5)

وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (6)
وزيري السياحة والطيران يصلان لمطار الغردقة (6)

 


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