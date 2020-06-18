اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف عن فوائد العسل الأبيض فى تقوية المناعة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:26 م
وزارة الصحة تكشف عن فوائد العسل الأبيض فى تقوية المناعة وزارة الصحة على تويتر
كتب خالد إبراهيم

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كشفت وزارة الصحة، عن فوائد العسل الأبيض فى تقوية جهاز المناعة، وذلك من خلال "تغريدة"، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فمن خلال حسابها الرسمى ، نشرت وزارة الصحة تغريدة قالت فيها، "ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء فى الجهاز التنفسى" .

وزارة الصحة على تويتر
وزارة الصحة على تويتر

 

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة القماش غير الطبية ووجهت المواطنين بعد استخدام الكمامة التى تبدو تالفة، كما أكدت عدم ارتداء كمامة فضفاضة مع عدم وضعها أسفل الأنف.

 

وقالت وزارة الصحة فى إنفوجراف: لا نتزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك، وأضافت: لا تستخدموا كمامات يصعب عليكم التنفس من خلالها كما لا يمكن مشاركة الكمامة مع الآخرين.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تستطيع الكمامة القماشية حماية الآخرين من حولك وطالبت بالتباعد الاجتماعى منعا للعدوى.

 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة، وقالت وزيرة الصحة: هناك عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج.

 

 


وزارة الصحة

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كمامة

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