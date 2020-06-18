اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 05:57 م
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والدة الابن العاق بدمياط: ضربنى وكسر ضلوعى بخشبة وأجريت 14 غرزة فى عينى

الخميس، 18 يونيو 2020 05:08 م
والدة الابن العاق بدمياط: ضربنى وكسر ضلوعى بخشبة وأجريت 14 غرزة فى عينى الأم
دمياط عبده عبد البارى

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لم تتحمل تعذيب ابنها العاق لها، الذى اعتدى عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى تعرضها لكسر فى عظامها، وعمل 14 غرزة فى عينيها، حتى أغلقت تماما، ولا تستطيع النظر بهما لتجعل مواقع التواصل تنتفض، ويدشن مستخدموها هاشتاجات لمحاكمة ابنها الذي تم القبض عليه بالفعل.

وقالت عيوشة فتحى العزبى ومقيمة بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، أن نجلها منذ أن توفى والده منذ 7 أشهر وحاله تغير معى وخاصة وأنه يعيش بمفرده بشقة، حيث أنه منفصل عن زوجته منذ 5 سنوات ولديه منها 4 أطفال يعيشون معها.

وأكدت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": ابنى كلمنى من مركز الشرطة كى أذهب لأتنازل عن المحضر، ولكنى رفضت ولن اتصالح معه حتى ينال عقابه.

وأضافت: مسكنى وضربنى بخشبة وكسر ضلوعى وضربنى على وجهى حتى تورمت عيناى ووجهى، والدكتور قال لى غرز عينيكى مش هفكها إلا بعد 10 أيام وبعدها أجرى أشعة على عينى .

وتابعت قائلة : لن اتنازل عن المحضر فإلى الآن له 7 أشهر معيشنى فى مرار عاوز يخرجنى من شقتى كى يأجرها.

واستطردت قائلة: بعد ما والده توفى بثلاثة ايام وهو مبهدلنى وخلى حياتى كلها مرار كل يوم ذل وإهانة وعاوزنى اخرج من شقتي علشان يأجرها.

وأشارت إلى أن نجلها كان يعمل منجدا ومنذ فترة كبيرة لا يعمل وعايش على فرض السيطرة والبلطجة، مضيفة: أنا عندى 4 أبناء 3 أولاد وبنت، والدهم قبل ما يتوفى كاتب لكل واحد شقة بيع وشراء وابنى عاوز الشقة اللى انا فيها علشان يأجرها.

وقالت عيوشه فتحى العزبى ومقيمة بمنزل خلف مصنع الثلج بالعنانية، إن نجلها الذى يعمل منجدا اعتدى عليها بالضرب المبرح وتسبب لها فى إصابات بالغة لدرجة انها لا تستطيع الحركة، وأن سبب اعتداء ابنها عليها رغبته في الحصول على الميراث الخاص بمنزل والده الذى يعيشون فيه.

وكانت السيدة قد استغاثت بالشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام ابنها بضربها وتمكنت مباحث شرطة دمياط من إلقاء القبض على المتهم المدعو "محمد .ع.ع" والذى اعتدى على والدته، وتم عرضه على النيابة العامة إلى احتجزته لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

 

 


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