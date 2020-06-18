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هل أستخدم الكمامة للوقاية كورونا؟.. الصحة العالمية ترد × فيديو كارتونى

الخميس، 18 يونيو 2020 05:53 م
هل أستخدم الكمامة للوقاية كورونا؟.. الصحة العالمية ترد × فيديو كارتونى كمامة - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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يفكر البعض في الطريقة المثلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويتساءل عن الفرق بين الكمامة الطبية والقماشية للوقاية والأفضل في الاستخدام.

مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر، نشر "فيديو كارتونى" حول الفرق بين الكمامة الطبية والقماشية وماذا ومتى وأين تستخدم. 

جاء في الفيديو، تحت عنوان :"الكمامات الطبية والكمامات القماشية.. من يستخدم ماذا ومتى وأين"، والذى أكد أن الكمامة الطبية ينبغي ارتدائها من قبل العاملين الصحيين والأشخاص الذين لديهم أعراض كوفيد -19، ومن يقدمون الرعاية للمرضى المؤكدة إصابتهم بكوفيد -19 أو المشتبه بإصاباتهم، وفى المناطق التي ينتشر فيها مرض كوفيد-19 ويصعب فيها اتخاذ إجراءات التباعد البدنى بما لا يقل عن متر واحد وينبغي ارتداء الكمامات الطبية من قبل الأشخاص الذين يبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر والأشخاص الذين لديهم ظروف صحية كامنة.

وأوضحت أن الكمامة القماشية ينبغي ارتداؤها من قبل الأشخاص الذين لا يحملون أعراض كوفيد-19 وذلك في المناطق التي ينتشر فيها المرض، والتي يصعب اتخاذ إجراءات التباعد البدنى بما لا يقل عن متر واحد، وقد يشمل ذلك الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالآخرين مثل الأخصائيين الاجتماعيين وأمناء الصندوق والحسابات ومقدمو الخدمات.

وتابع الفيديو، انه ينبغي الأخذ في الاعتبار ارتداء الكمامات القماشية في الأماكن العامة المزدحمة مثل وسائل المواصلات وأماكن العمل والبقالات وغيرها من الأماكن المزدحمة.


كورونا

كورونا نيوز

الكمامة

الكمامة الطبية

القمامة الكماشية

كمامة

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