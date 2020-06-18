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نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل أسامة هيكل فى شئون النقابة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:32 ص
نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل أسامة هيكل فى شئون النقابة طارق سعدة نقيب الاعلاميين
كتب محمد السيد

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رفض الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تدخل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام فى شئون النقابة، مضيفا أنه فوجئ بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية من وزير الدولة للاعلام بدون سند قانوني يطلب منه  بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم.  
 
وأضاف طارق سعدة، أن هذا خطأ فادح وأمر غير قانوني حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة فهي جهة مستقلة بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء هذا بالإضافة إلى اللغة غير اللائقة التى تحدث بها الوزير في خطابة، متابعا :" وما دفعني للرد عليه بكل احترام هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته". 
 
نص خطاب وزير الدولة للإعلام و رد نقيب الاعلاميين :
142567-22222222222222

 

88888888888
 
 
111111111111111111
 

 


وزير الاعلام

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الاعلاميين

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