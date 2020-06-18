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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور مايكل وجيه بعد وفاته بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 11:08 ص
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور مايكل وجيه بعد وفاته بفيروس كورونا الشهيد الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 76 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
من ناحية أخرى، أكدت نقابة الأطباء، ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء، وباقى الطاقم الطبى، للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن فى من يحاول التصدى للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا مجلس النقابة على كامل تعطفه و تعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري.
 
وأضافت النقابة، فى بيان: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، و لكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سبباً للإعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض إعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان لحجز المريض، أو عدم وجود أسرة عناية مركزة، في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حالياً ،  مبرراً لقبول  التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض .
 
وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتى هذا على خلفية حادث الاعتداء الذى وقع مؤخرا على الدكتور عبد الناصر محمد على بمستشفى القناطر صباح يوم 11 يونيو الماضى، بعد وصول مريض يعاني من صعوبة شديدة في التنفس فى  حالة "زرقة" مع أهله ، وكانت أسرة العناية المركزة في مستشفى القناطر  مشغولة بالكامل ، لذلك تم وضع المريض على أكسجين بدون توافر عناية أو تنفس صناعي ، و بعد قليل توفى لرحمة الله ، مضيفه: بعد الوفاة قامت أسرة المتوفي (والده و أخوه و زوجته) بالتعدي على الطبيب عبد الناصر محمد علي و أحدثوا به كدمات و سحجات كما تم تكسير مونيتور و جهاز صدمات القلب.
 
 

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