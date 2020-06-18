نقابة الأطباء تطالب بالحذر فى نشر أرقام شهدائها بكورونا

كتبت آية دعبس

طالبت نقابة الأطباء كافة الإعلاميين والصحفيين، توخى الدقة والحذر فى هذه الأوقات الحرجة من عمر الوطن والأطباء، فهم فى معركة ضارية مع وباء، لمساندة والدعم لكل الأطقم الطبية، مضيفة: ونقابة الأطباء هى أحد الخطوط الداعمة لأطبائها والمفترض ان تتجمع كل القوى للوقوف مع من يتصدون للموت نيابة عنا جميعاً.

وأضافت النقابة فى بيان،: لكن للأسف البعض لا يسير معنا فى نفس الركب ولا المعركة بل يهيل التراب ويفتعل المواقف لمجرد الإنتقاد، فقد تكرر مؤخراً نشر أخبار عن وفيات الأطباء دون التحقق من صحتها بل ونسبها إلى نقابة الأطباء أمس عن وفاة الدكتور رامى كريم أخصائى الكلى بالغربية.

وتابعت:" الدكتور رامى كريم توفاه الله صباح اليوم وتم نشر النعى الرسمى على صفحة النقابة."

ونعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، بخالص الحزن والأسى الشهيد الدكتور رامي كريم الديب أخصائي الكلي الصناعي بوحدة كلى قرانشو،" دفعة 2007 طب طنطا" وأبن قرية كفر سليمان والذي توفي نتيجة اصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله، مشيرة الطبيب الشاب أتم الله الشفاء علي يديه أكثر من 120 مريض بالكرورونا المستجد، قائلة: رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.