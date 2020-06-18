من بعيد لبعيد.. بوريس جونسون يرحب بوصول ماكرون لداونينج ستريت (فيديو)

ريهام عبد الله

رحب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ووصوله لـ"10 داونينج ستريت"، مقر رئيس وزراء بريطانيا، وتبادل الثنائى التحية عن بعد جراء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد.

ونشر بوريس جونسون فيديو لاستقبال ماكرون عند مدخل "10 داونينج ستريت"، عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق :"مرحبا بك فى داونينج ستريت، الرئيس إيمانويل ماكرون".



ماكرون وبوريس جونسون

وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية قد أكد أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لن يخضع والوفد المرافق له للحجر الصحى المفروض على الوافدين إلى بريطانيا، وذلك وفقا للإعفاءات التى أقرتها الحكومة البريطانية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويزور ماكرون بريطانيا للمشاركة فى إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديجول لمقاومة النازية وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته فى 27 فبراير فى القمة الإيطالية الفرنسية فى نابولى.

وسيقيم الرئيس الفرنسى في مقر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في قلب لندن، وستراعى هناك إجراءات وقواعد الحجر الصحي، وتأتي الزيارة للتعبير عن الشكر للبريطانيين على وقوفهم مع الجنرال ديغول في محاربة النازية قبل 80 عاما، وللتأكيد أيضا على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.