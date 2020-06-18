منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: تركيا الأولى فى نسبة البطالة والجهل بين الشباب

كتب مصطفى عنبر

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن الصحة العقلية والدخل والتوظيف هي الشواغل الرئيسية بين الشباب في تركيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا خلال تفشي مرض كوفيد 19.

وقد تم إعداد التقرير في 48 دولة من خلال 90 منظمة شبابية في الفترة من 7 إلى 20 أبريل.

ووفقا للتقرير فقد جاءت تركيا في المرتبة الأولى في عدد الشباب العاطل والشباب الذي لم يتعلم بنسبة 26 % .

كما ذكر التقرير أن هؤلاء الشباب قد إنخفض دخلهم حوالي 10 % أثناء وباء كورونا ولم يستطيعوا الحصول على المستلزمات الضرورية من أجل إتمام تعليمهم .

وفي التقرير الذي ذكر أن الديون زادت بما يتماشى مع معدلات البطالة المتزايدة ، ذكر أن وجود كيانات مالية محدودة للشباب تسبب في وصولهم إلى خط الفقر في غضون ثلاثة أشهر بمجرد فقدانهم وظائفهم.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يعمل 35 بالمائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنه أو مستقرة.

هذا المعدل يصبح 15 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 ، و 16 في المائة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 51 عامًا.