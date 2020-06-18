"معلومات الوزراء" يُصدر العدد الثامن عشر من التقرير الأسبوعى "مقتطفات تنموية"

كتبت هند مختار

في إطار رؤيته التي يتبناها في مجال دعم اتخاذ القرار، باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار، لا سيما في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الأسبوعي "مقتطفات تنموية".

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، أن هذا التقرير الأسبوعي يصدر بهدف إلقاء الضوء على مجموعة من المعارف الصادرة عن المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر العالمية، حيث يركز التقرير على الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الوطنية، وكذلك الاتجاهات التنموية الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى التجارب الدولية المتنوعة، والمفاهيم التنموية الحديثة، والكتب والتقارير الصادرة مؤخراً، كما يشمل التقرير أيضاً على ملحق إحصائي، لاستعراض تطور حال مجموعة من مؤشرات التنمية الوطنية والدولية.

وأضاف "الجوهري"، أن العدد الثامن عشر من التقرير، يتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، والتي تم استعراضها في 15 موضوعاً من مختلف المصادر العالمية، منها: بوابة مركز بحوث السياسة الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، ومعقد الشرق الأوسط، ومجلة "هارفارد بيزنس ريفيو" الأمريكية، وصحيفة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية، ومؤسسة "فيتش"، وكذلك مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية.

وأوضح "رئيس المركز" أن التقرير تناول أهم التقارير والمقالات التحليلية التي تصدر عن المؤسسات الدولية لعرض الأفكار والرؤى الرئيسية التي تضمنتها، لعل أبرزها، تأثيرات "كوفيد – 19" على الاقتصاد العالمي، وكذلك تداعياته على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن استعراض مجموعة من الاتجاهات العالمية والتي تضمنت الابتكارات العالمية في قطاع الطاقة والأسباب الرئيسية للتغير المناخي الكبير خلال السنوات الماضية، أما على المستوى المحلي فقد استعرض التقرير أيضاً كيفية تعامل القطاع المصرفي مع جائحة "كوفيد -19"، وتأثيرها على صناعة الأجهزة الطبية في مصر، هذا بجانب أهمية التمويل الطارئ في التخفيف من أزمة كورونا، مشيراً إلى أنه تم تسليط الضوء من خلال التقرير على ثلاث خبرات دولية مهمة، وهم (الاستراتيجية التي تتبعها شركة شل خلال جائحة "كوفيد –19"، الإعداد لمستقبل سوق العمل – تكنولوجيا تتبع الاتصال كأداة لمواجهة "كوفيد -19".

وتابع " الجوهري"، أنه تم إلقاء الضوء من خلال التقرير على عدد من المفاهيم التنموية من وهي مفهوم (اقتصاد الفقاعة – المخزون الميت – التعلم متناهي الصغر)، وكذلك تم تقديم عرض لبعض الكتب شملت (قبعات التفكير الست - حقيقة الدور الذي يقوم به القادة –الانتقال من الواقع إلى سيناريو ماذا لو)، كما تضمن التقرير مجموعة من الإصدارات الحديثة، حيث تم التعريف بأربعة إصدارات حديثة ومتنوعة هم (القيادة في العالم الرقمي وكيفية تعزيز الإبداع والتعاون والشمولية – المنظور الديمغرافي للتنمية الاقتصادية في الصين – نقص التغذية والزراعة والإمداد العام وتأثيره على النساء والأطفال في الهند – التحديق في الذئب والمبادئ الواجب الالتزام بها في القيادة لتشكيل فرق النخبة) .

وفيما يتعلق بتأثيرات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي، أوضح "الجوهري"، أن هناك العديد من الشركات قامت بإعادة تقييم نماذج الأعمال التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، وكذلك توجهها إلى الاعتماد على الروبوتات، الأمر الذي يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في العديد من الدول المتقدمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تداعيات تفشي تلك الجائحة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن تنخفض الأجور مع تأثر إيرادات التصدير وتراجع النشاط المحلي، نتيجة تدابير التباعد الاجتماعي، لا سيما للعاملين في القطاع غير الرسمي، وذوي المهارات المحدودة، بما في ذلك العديد من السكان النازحين واللاجئين.

وتابع "رئيس المركز"، أن التحديات الاقتصادية الراهنة ستتفاقم بشكل كبير، خاصة في الدول التي تشهد صراعات، وتعاني من ارتفاع مستوى الفقر، وكذلك التي تشهد تدهوراً في البنية التحتية، مؤكداُ على أنه في حالة الفشل في تخفيف تلك التحديات المحتملة، ستزداد عملية عدم الاستقرار الاجتماعي، والسياسي، الأمر الذي يؤدي إلى خلق حلقة مفرغة من المعاناة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاتجاهات المحلية حول تأثيرات "كوفيد – 19"، أشار "الجوهري"، إلى أنه تم الاستعانة بعدد من مقالات الرأي العالمية، والتي ألقت الضوء على تأثير "كوفيد -19" على صناعة الأجهزة الطبية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد أسواق الأجهزة الطبية ركوداً وتباطؤ في الأداء، ليتعافى من جديد اعتباراً من عام 2022، ويرجع ذلك في الأساس إلى كبر حجم تلك الأسواق، الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم تسليط الضوء على كيفية تعامل القطاع المصرفي مع جائحة "كوفيد -19"، موضحاً استجابة القطاع المصرفي للجائحة بالتوجه نحو الرقمنة، وكذلك توفير التسهيلات المالية اللازمة، فضلاً عن الاستجابة الاقتصادية الحاسمة التي تبنتها مصر في مواجهة تفشي "كوفيد -19".

وأوضح "الجوهري"، أن التقرير يسعى إلى تبسيط المفاهيم التنموية بما يمكن القراء من استيعابها، منها "اقتصاد الفقاعة"، وهو الحالة التي تصف وضع الاقتصاد عندما تؤدي المضاربة على سلعة ما إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير، وغير مبرر، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تشبه انتفاخ الفقاعة، ومع استمرار المضاربة عليها، يحدث انهيار حاد ومفاجئ في الأسعار، بما يشبه انفجار الفقاعة، كما تم استعراض مفهوم "المخزون الميت"، ذلك الذي ينشأ عندما تضطر بعض الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون كبير من سلعة معينة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الشركة للأماكن التي يمكن استخدامها لتخزين السلع الأكثر مبيعاً، في حين تناول التقرير مفهوم "التعلم متناهي الصغر"، الذي أصبح واحداً من أهم وسائل التعلم في الفترة الأخيرة، كما يوفر وسائل التعلم التي تقدم محتوى تعليمي بسيط ومحدود بالاعتماد على الأدوات الرقمية.

جدير بالذكر، أن سلسلة "مقتطفات تنموية"، تصدر بصورة أسبوعية، بهدف إلقاء الضوء على أهم القضايا الوطنية والاتجاهات التنموية المحلية والدولية، وكذلك الخبرات الدولية في مجال التعامل مع قضايا التنمية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كافة الموضوعات والأوراق البحثية المنشورة.