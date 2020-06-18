مطار القاهرة يستقبل 407 عالقا قادمين من الشارقة ودبى وينبع

كتب أحمد مصطفى

أستقبل مطار القاهرة ظهر اليوم الخميس 3 رحلات إستثنائية قادمين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وعلى متنهم 407 عالق

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن طائرة3 رحلات إستثنائية قادمة من دبى والشارقة وينبع قد وصلوالمطار القاهرة ظهر اليوم الخميس

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.