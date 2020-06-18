مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. أولى كلمات العائدين: «تحيا مصر وشكراً للرئيس السيسى».. المصريون فى حمى الدولة القوية بالداخل والخارج.. أفراح فى قرية كوم الرمل ببنى سويف بعودة ال 23 مصرياً من ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية ب «خلية أزمة».. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا.



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