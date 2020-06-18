اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 07:05 م
خالد صلاح
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مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 18 يونيو 2020 05:50 م
مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. أولى كلمات العائدين: «تحيا مصر وشكراً للرئيس السيسى».. المصريون فى حمى الدولة القوية بالداخل والخارج.. أفراح فى قرية كوم الرمل ببنى سويف بعودة ال 23 مصرياً من ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية ب «خلية أزمة».. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

ـ مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. أولى كلمات العائدين: «تحيا مصر وشكراً للرئيس السيسى».. المصريون فى حمى الدولة القوية بالداخل والخارج.. أفراح فى قرية كوم الرمل ببنى سويف بعودة ال 23 مصرياً من ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية ب «خلية أزمة».. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا

 
ـ نواب: التاريخ سيسجل مواقف الرئيس فى الحفاظ على أرواح أبناء الوطن

ـ السيسى يبحث مع رئيس المخابرات العامة تطورات الملف الليبى وجهود إنهاء أزمة المحتجزين وعودتهم للبلاد.. الرئيس يستعرض المستجدات الأمنية ويوجه ببذل أقصى جهد للحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين.. مصر واليونان تؤكدان حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر الحل السياسى.. أثينا تدعم «إعلان القاهرة».. والسيسى لوزير خارجيتها: جهودنا تهدف إلى استعادة دور الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسى

ـ 258.5 مليار جنيه للصحة و241.6 للتعليم.. أكبر موازنة فى تاريخ مصر ب 2.2 تريليون جنيه

ـ محلل سودانى: الخيار العسكرى وارد.. وزير الرى: إثيوبيا متعنتة فنياً وقانونياً فى سد النهضة

ـ على صفحات «اليوم السابع» قبل ليلة الامتحان.. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية
 
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اليوم السابع

مصر

السيسى

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