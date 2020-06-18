اليوم السابع
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مصرع شاب أسفل عجلات مترو محطة غمرة اتجاه حلوان

الخميس، 18 يونيو 2020 12:37 م
مصرع شاب أسفل عجلات مترو محطة غمرة اتجاه حلوان مترو الأنفاق
كتب ـ رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو مصرع شاب بإلقاء نفسه اسفل عجلات المترو بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان، حيث توفى فى الحال، وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشاب ألقى بنفسه أثناء دخول أحد القطارات مما أدى إلى مصرعه، لافتة إلى أنه تم إيقاف حركة المترو دقائق حتى رفع جثمانه وتحرير محضر مكتب شركة المحطة بالواقعة.

وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

 


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