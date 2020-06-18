اليوم السابع
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محافظ القليوبية: ضبط 8350 مخالفة ارتداء كمامة بموقف بنها.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 03:29 م
محافظ القليوبية: ضبط 8350 مخالفة ارتداء كمامة بموقف بنها.. صور محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها
القليوبية - نيفين طه

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقف مدينة بنها يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد لمتابعة تطبيق قرار ا الدكتور رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص اجرة ورحلات .
 
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.
 
والجدير بالذكر أنه تم ضبط 8350 مخالفة وذلك بالتنسيق مع ادارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وادارة المواقف بالمحافظة لعدم ارتداء الكمامة وقد تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم .
 
وفى هذا الاطار يتقدم  المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.
 
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.
 
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (1)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (1)

محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (2)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (2)

محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (3)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (3)

محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (4)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (4)

محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (5)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (5)

محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (6)
محافظ القليوبية يتفقد موقف مدينة بنها (6)
 
 
 

كمامة

اخبار مصر

موقف بنها

القليوبية

كورونا

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