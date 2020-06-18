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الخميس، 18 يونيو 2020 06:50 ص
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ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 ص
ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا أرشيفية
رويترز

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدينتي سبها وبنغازي، فيما تماثلت حالتين للشفاء.

وأوضح المركز وفق " روسيا اليوم"  أنه سجل 13 حالة في مدينة سبها بينها 11 حالة مخالطة وحالتان جديدتان، ووثق أيضا 3 حالات في بنغازي قادمة من الجنوب.

كما أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن إجمالي المتعافين بلغ عتبة الـ78، فيما بقيت 412 حالة نشطة.

وبهذه الحصيلة الجديدة من المصابين، ارتفع إجمالي من ثبت حملهم للفيروس إلى 500 شخص، علما أن ليبيا سجلت حتى الآن 10 حالات وفاة.

هذا، وطلب المركز من المواطنين اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة.

كما دعا المواطنين في المناطق التي فيها انتشار للفيروس، إلى عدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين.


ليبيا

كورونا

فيروس

اصابات

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