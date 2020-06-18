وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي يون دون-هان - في موجز صحفي - "بعدما ألمحت كيم يو-جيونج الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بإزالة مكتب الاتصال في بيان صادر يوم الأحد الماضي، 13 يونيو، تم رصد مبنى مكتب الاتصال باستخدام أجهزة الاستكشاف العسكرية ومن خلالها تم الحصول على مشهد تفجير المبنى، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وحول سؤال عما إذا كان الشمال قد أبلغ وزارة معنية متجاوزا المكتب الرئاسي، صرح مسئول في المكتب الرئاسي بأنه "بحسب علمه لم تتلق أية وزارة معنية إبلاغا مسبقا من الشمال حول عملية التفجير".