قادة أوروبا يشاركون دول الجوار الشرقى فى مؤتمر لمناقشة تداعيات كورونا

كتبت: هناء أبو العز

تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ظهر اليوم، في مؤتمر بالفيديو لقادة الشراكة الشرقية، بحضور 33 رئيس دولة أو حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الشرقيين الستة (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا)، بالإضافة إلى الرئيسين فون دير لين وميشيل ، ونائب الرئيس جوزيب بوريل.

وعلى خلفية الاتصال المشترك بشأن الشراكة الشرقية بعد عام 2020 ، الذي قدمته المفوضية الأوروبية والممثل السامي في مارس من هذا العام ، واستنتاجات المجلس اللاحقة ، سيناقش القادة الأهداف طويلة المدى للسياسة والحاجة إلى الاستفادة من نجاح التسليمات العشرين لعام 2020 مع التسليمات الجديدة..

ومن المتوقع أن يناقش القادة أيضًا الاستجابة للفيروس التاجي ، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي الاحتياجات الصحية العاجلة والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي الطويل الأجل لدول المنطقة مع أكثر من 2.4 مليار يورو في شكل مزيج من المنح والقروض والكلية.