فيديو..وكيل الأزهر يعلن ضوابط ومواعيد اختبارات المعلمين المستهدفين للترقية

كتب ـ لؤى على

وجه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، كلمة لمعلمي الأزهر الشريف المستهدفين للترقي للعام 2019/2020م أكد خلالها حرص الأزهر الشريف على تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في اختبارات الترقي لهذا العام، وذلك بالتنسيق التام بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم ممثلا في الأكاديمية المهنية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف حرص كل الحرص على عدم تأخير أو إلغاء اختبارات الترقي لهذا العام رغم الظروف التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع.

وأوضح وكيل الأزهر، أن لاختبارات هذا العام ستعقد عن طريق الاختبار الإلكتروني عن بعد، عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلم، لافتًا إلى أن الاختبار الإلكتروني سوف تكون نهايته الكبرى 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، بالإضافة إلى استمارة ملف إنجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل شيخ المعهد، ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه المختص، ويخصص لها 10 نقاط.

وأشار إلى أن الاختبارات ستعقد في الفترة من 1/7/2020 إلى يوم 15/7/2020م، لجميع المناطق الأزهرية، وذلك طبقا للعدد المتقدم من كل منطقة أزهرية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف أطلق صفحة إلكترونية خاصة على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة معلومات وتلقى الاستفسارات عن طريق الخط الساخن 19493، بهدف تقديم الدعم الكامل والإجابة على استفسارات السادة المعلمين المستدفين للترقي هذا العام.