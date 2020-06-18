فيديو وصور.. نجاة العشرات بعد كسر سائح لوح زجاجى بأضخم جسر مشاة معلق بأمريكا

كتب محمد جمال

كاد سائح أن يتسبب فى حدوث كارثة حقيقية فى أضخم جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أحدث شرخا في أحد ألواحه الزجاجية، وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن السائح كان يحاول القيام بحركة ضرب كرة بيسبول أثناء وقوفه على واحد من الألواح الزجاجية الثلاثة التي يتضمنها جسر "جاتلنبرج سكاى"، ولكن تسبب جزء معدنى فى ملابسه بإحداث شرخ فى الزجاج.



إصلاح الجسر

ويمتد جسر "جاتلنبرج سكاى" بطول 682 قدما عند جبال سموكى فى ولاية تينيسى، وتسمح ألواحه الزجاجية لزائريه برؤية الأرض على ارتفاع 140 قدما بالأسفل (42 مترا).

وتجاهل السائح القواعد الخاصة بالجسر بـ"عدم الركض أو القفز أو الارتداد"، ووقع الحادث، يوم الاثنين، وتم إجراء أعمال إصلاحات له طوال الليل حتى أصبح سالما من جديد، وأعيد افتتاحه للسائحين في اليوم التالي الثلاثاء.



الجسر الزجاجى

وأكد المسؤولون في المتنزه المتواجد فيه الجسر أنه "لم يصب أحد في الحادث، ولم يكن أحد في خطر على الإطلاق".



