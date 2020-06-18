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فيديو.. مواطن مصرى ببكين يكشف حقيقة الموجة الثانية من كورونا فى الصين

الخميس، 18 يونيو 2020 12:54 م
فيديو.. مواطن مصرى ببكين يكشف حقيقة الموجة الثانية من كورونا فى الصين فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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كشف مواطن مصري مقيم في الصين، حقيقة انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا بالصين خلال مقطع فيديو من العاصمة الصينية بكين. كما يوضح الإجراءات التي اتخذتها الصين للحد من انتشار الموجة الثانية من الفيروس.

 

وأوضح المواطن المصرى أنه في يوم الخميس الماضى 11 يونيو ، أعلنت العاصمة الصينية بكين عن حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنها أول حالة مؤكدة بعد مرور 75 يوما بدون أي إصابان بمدينة بكين.

 

وذكر أن التحقيقات بدأت مباشرة مع الحالة المصابة بكورونا لمعرفة الأماكن التي زارها خلال الأيام الماضية. مشيرا إلى بعد إكتشاف حالة الإصابة الأولى بيومين ، أعلنت بكين عن إكتشاف حالتان جديدتان، موضحا أن التحقيقات مع الثلاث حالات المصابة أثبتت زيارتهم لمكان مشترك(سوق شعبى) وهو أكبر سوق للخضروات والفواكه في أسيا ويصدر لكل دول العالم.

وعلى الفور أرسلت السلطات الصينية فريق طبى للسوق لأخذ عينات لتحليلها، لافتا إلى أنهم وجدوا العينات المصابة بالفيروس على علب سمك السلمون وهذا النوع من السمك تستوده الصين من أوروبا، وحينما تم تحليل العينات وجدوا أن الفيروس من نفس سلالة الفيروس اللموجود في أوروبا بخلاف السلالة التي كانت موجودة بمدينة ووهان والصين عامة، موضحا أن سلالة الفيروس بأوروبا أقوى من السلالة الموجودة في الصين.

 

وأكد أن الصين خاطبت كل المراكز التجارية بإزالة علب السلمون المستورة. داعيا المواطنين المصريين بعدم شراء أي نوع سلامون أو تونة مستوردة.


الصين

فيروس كورونا

كورونا

بكين

اوروبا

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