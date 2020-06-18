فيديو.. اعرف حركة المرور على كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين

كتبت ـ هدى أبو بكر

شهد كوبرى 15 مايو سيولة مرورية وانسيابا فى الحركة ، للمتجه إلى ميدان لبنان والمهندسين ، كما شهد الإتجاه المقابل للكوبرى انتظام فى الحركة للمتجه إلى التحرير ومنطقة الإسعاف، وانتظمت الحركة على الكوبرى فى اتجاه ميدان لبنان دون زحام ، بينما شهد الإتجاه المقابل كثافات فى جزء من الكوبرى ، والتى تنخفض بعد مخرج الزمالك.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

ووظهرت أعلى الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.