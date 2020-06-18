غالبية القراء يؤيدون مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى سؤال بعنوان : هل تؤيد المطالبات بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 63 % من القراء أجابوا بنعم معلنين تأييدهم مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فى حين أجاب 37 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قد قال إنه فى ظل أزمة فيروس كورونا وهذه الجائحة التى ضربت جميع دول العالم لابد من التروي كثيرا فى بعض القرارات الخاصة بالتجمعات الدينية، ومنها على سبيل المثال موسم الحج الذى يشهد تجمعات من مختلف دول العالم، وعلى الرغم أن الأوضاع مازالت غير مكتملة ولكن هناك دولا أعلنت إلغاء الموسم هذا العام للحفاظ على المواطنين، ومن الأجدر أن يتم تعليق أداء الفريضة هذا الموسم للحفاظ على الصحة العامة و كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا فى المجتمع.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعليق أداء الفريضة هذا العام نتيجة هذه الظروف الراهنة يأتي فى إطار حفظ النفس، حيث أن منظمة الصحة حذرت من التجمعات التى تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، بين المواطنين، والجميع يعلم جيدا أن موسم الحج يشهد تجمعات ضخمة جدا، وهذا يعنى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية قد لا تكون مجدية فى ظل هذه الأعداد الكبيرة و التزاحم والتدافع بين صفوف الحجيج.