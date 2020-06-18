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على طريقة" الستات ميعرفوش يكدبوا.. سيدة تخطفت رضيع لإقناع طليقها بالعودة إليها

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 م
على طريقة" الستات ميعرفوش يكدبوا.. سيدة تخطفت رضيع لإقناع طليقها بالعودة إليها حبس
الدقهلية شريف الديب

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أمر مدير نيابة المنزلة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس المتهمة بخطف طفل رضيع 4 أيام عى ذمة التحقيقات، وتسليم الطفل إلي ذويه.

 يذكر بأن قامت المتهمة "نجاة.ف.ع" 37 سنة، مواليد الجمالية ومقيمة المنزلة دقهلية،خريجة كلية سياحة وفنادق، بادعائها أنها لديها القدرة علي تسجيل طفل لأسرة متزوجة عرفيا، نظرا لصغر سن الأم عن السن القانوني، وأوهمت السيد أم الطفل أنها لديها علاقات وبما أن أم المولود متزوجة تحت السن القانوني فكانت أمنيتها تسجيل الطفل والحصول علي شهادة الميلاد، واتجهت المتهمة، بصحبة الطفل إلي مقر العمارة المتواجد بها طبيب الصحة، واقنعت الأم بإعطائها الطفل وأخذته، وصعدت إلي العمارة وفرت هاربة من باب آخر، مستقلة "توك توك"

 وبعد أن اكتشف الأم والأسرة بأن نجلها الرضيع اتخطف تقدمت على الفور ببلاغ إلى مباحث المنزلة، وعلي الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد مصطفي كمال رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد العجوز رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والعقيد أحمد فريد وكيل ادارة البحث، وكلا من الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث ميت سلسيل، والرائد أحمد شلبي رئيس مباحث الجمالية، والرائد محمد منصور رئيس مباحث قسم المنزلة، والرائد احمد العزب رئيس مباحث المطرية، والنقيب محمد هاني معاون مباحث المركز، وبتتبع الكاميرات والبحث في جميع الكاميرات المحيطة بالمكان محل الواقعة تمكن فريق البحث من الوصول إلي المتهمة بخطف الطفل، باحدي شقق المنزلة الجديدة وبحوزتها الطفل المخطوف.

وبمواجهتها اعترفت أنها لديها ولد وبنتين ومطلقة منذ أشهر من زوجها، وأقدمت على تلك الواقعة أملا منها في عودة زوجها إليها، بحجة أنها قد أنجبت مولود جديد منه، حتي تتمكن من عودة زوجها مرة أخري لها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتم العرض علي النيابة العامة، التى أمرت بحبسها.

 

 

 


الدقهلية

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خطف طفل بالدقهلية

مركز المنزلة

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