اليوم السابع
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عضو بـ"الأطباء": وفاة أستاذ مسالك بطب الأزهر بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 75 شهيدا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:26 ص
عضو بـ"الأطباء": وفاة أستاذ مسالك بطب الأزهر بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 75 شهيدا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 75 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أكد أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 74 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%، مؤكدا أن اليومين الماضيين شهدت تزايد فى أعداد الوفيات بين الأطباء، حيث تم تسجيل حوالى 20 شهيدا، خلال 48 ساعة.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
 
 

نقابة الاطباء

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