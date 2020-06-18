عالم أحياء إيطالى: قوة فيروس كورونا ضعفت ولكنه لم يختف ولابد من الحذر

كتبت ــ فاطمة شوقى

قال العالم الإيطالى إنريكو بوتشي " فيروس كورونا بالفعل ضعفت قوته ولكنه لم يختفِ بعد، لذلك فحذراً من إطلاق التصريحات المطمئنة"، وكتب على الفيسبوك "لابد من توخى الحذر، ولابد من الدفاع عن عمل أولئك الذين يتابعون المعطيات ويلتزمون الحكمة فى تفسيراتهم ولا يطلقون بيانات تستند إلى يقين مبنى على التفاؤل".

وقال أستاذ جامعة تيمبل فيلادلفيا (الولايات المتحدة)"لقد أصبح هذا الدفاع ضروريًا لأن رواية أن الفيروس قد انتهى، اندمجت بالأقاويل التي تدعي أن الأمر كان محض ضجة مفبركة، وكما هي الحال في أكثر ردود الفعل كلاسيكية بعد أزمة ما".

وأشار بوتشي الى أنه “يجب التأكيد على أن الفيروس لم يختف على الإطلاق، ولا حتى في إيطاليا، وبالتالي هناك حاجة للأمن قومياً ومواصلة وتعزيز الرقابة، بطرق تنتقل بين التحليل المصلي إلى تتبع اتصالات من تظهر عليهم نتائج إيجابية لإختبار مسحة الحلق، مرورا بالرقابة استنادا للعينات"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وذكّر أن "حصافة الباحثين تستمد من التطبيق الصارم للمنهج العلمي، ولا ترتبط بموقف شخصي، لكن لاستخدام الأدوات المعرفية المتوفرة بشكل صحيح، حتى اليوم وعلى ضوء إعلانات عن نتائج ممتازة تم التوصل إليها بمضادات الالتهابات لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى الأوكسجين، يمكنني أن أكون سعيدًا كإنسان.

واختتم العالم الإيطالى قائلا: "كما كنت كذلك عند الإعلان عن نتائج لقاح شركة (موديرينا) أو عقار ريمديسيفير"، حيث يتم حاليا اختبار فعالية ريمديسيفير لامضاد للفيروسات، كعلاج لوباء كوفيد 19، وقد نال تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للعلاج في حالات الطوارئ لأولئك الذين أدخلوا الى المستشفى لمعاناتهم من أعراض شديدة.