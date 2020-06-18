طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

تطرح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من 4 إلى 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2021 /2020 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.



وكان مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية، استعرضوا خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وإنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها.