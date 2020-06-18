اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

\طبيب مصرى بأمريكا يكشف متى يتم كسر العزلى المنزلى للمصابين بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 م
\طبيب مصرى بأمريكا يكشف متى يتم كسر العزلى المنزلى للمصابين بكورونا فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثيرت الكثير من التساؤلات عن فترة التعافى من ظهور أعراض فيروس كورونا فى الحالات البسيطة، وهل ترتبط بفترة الـ 14 يوم العزل فقط، أم أن استمرار الأعراض يستلزم مدة فترة العزل المنزلى.
 
فى هذا الإطار أوضح الدكتور وليد شوقى الباحث في كلية الطب جامعة نيويورك، وفقا لمصادر معتمدة من مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC أنه يجب البقاء فى العزل 10 أيام من بداية تاريخ ظهور أول الأعراض ، ولكن شرط أن يكون مر على 3 أيام بدون أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة الحرارة.
 
صورة ضويئة توضح متى يتم كسر العزل
صورة ضويئة توضح متى يتم كسر العزل
أما فيما يخص أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق أو احتقان الحلق، فلا تتضمن فترة استمرار العزل المنزلى بعد انتهاء الـ 10 أيام.
 
وفيما يخص عمل المسحة مع اختفاء الأعراض وظهورها إيجابية على الرغم من مرور 14 يوم، فإن مكافحة العدوى فى كورويا قامت بإجراء بحث على 285 مريض استمرت نتائجهم إيجابية بعد انتهاء فترة العزل والأعراض، ولم يجدوا أنهم شكلوا عدوى للآخرين.
 
مراكز مكافحة العدوى الكورية
مراكز مكافحة العدوى الكورية
والتفسير العلمى أنه عند دخول الفيروس يستمر الجسم فى مكافحة الفيروس من خلال الجهاز المناعى، ولكن عند تغلب الجسم عليه بعد انتهاء الأعراض وفترة العزل يكون كسر الفيروس لأجزاء صغيرة جدا، هذه الأجزاء تظل موجودة مكان المسحة فى الأنف، وهو ما يظهر نتيجة إيجابية للفيروس، ولكنها غير قادرة على العدوى.
 

العزل المنزلى

عدوى فيروس كورونا

مكافحة الأمراض الأمريكية

اعراض فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة