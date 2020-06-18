اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:12 م
خالد صلاح
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ضبط 15610 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:27 م
ضبط 15610 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة حملات أمنية ـ أرشيفية
ضبط 15610 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15610 طن أسمدة زراعية ) مغشوشة ومقلدة- بدون ترخيص- غير مسجلة بوزارة الزراعة- بدون بيانات بداخل (مصنعين) بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.

ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة في ضبط (1259 قطعة منتج نهائى لأوانى طهى معدنية) مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات وكذا ( 500 كمامة – 10 توب قماش مواد خام مختلف الألوان) مصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات بداخل (مصنعين) بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن ضبط (11) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط (40) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (21) قضية ( تلويث المجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها ) بنطاق المنطقة المركزية .

      

ونجحت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية في ضبط (17) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال حماية منافع الرى والأراضى الزراعية تم تأمين تنفيذ (5) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


اسمدة

اسمدة زراعية

اسمدة زراعية مغشوشة

الداخلية

حملات امنية

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