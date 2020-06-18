صور.. 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، استقبال ألف و40 حقيبة أدوات حمايه شخصية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، للأطقم الطبية بالمحافظة لدعمهم معنوياً ونفسياً، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري.
ووجه محافظ الفيوم بتسليم تلك الحقائب الى الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، مثمناً دورهم الحيوي الهام في تلك المرحلة، ومقدمًا الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري لجهودهم ودعمهم الفرق الطبية في محافظة الفيوم.
وأكد المحافظ على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (1)
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (2)
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (3)
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