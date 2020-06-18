اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 02:56 م
خالد صلاح
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صور.. 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم

الخميس، 18 يونيو 2020 02:27 م
صور.. 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت محافظة الفيوم، استقبال ألف و40 حقيبة أدوات حمايه شخصية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، للأطقم الطبية بالمحافظة لدعمهم معنوياً ونفسياً، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري.

ووجه محافظ الفيوم بتسليم تلك الحقائب الى الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، مثمناً دورهم الحيوي الهام في تلك المرحلة، ومقدمًا الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري لجهودهم ودعمهم الفرق الطبية في محافظة الفيوم.

وأكد المحافظ على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
 

تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (1)
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (1)

تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (2)
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (2)

تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (3)
تسليم حقيبة أدوات حماية شخصية (3)

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

فيروس كورونا المستجد

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