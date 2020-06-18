صور.. مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول: "بطمن الطلاب أن المكان نظيف"

الشرقية - إيمان مهنى

"غسلت الفصول والحمامات بنفسى عشان أطمن الطلاب أن المدرسة نظيفة"، هذا هو أول تعليق من السيد أحمد حسين مدير مدرسة الحسينية بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، على الصور المتداولة له يظهر فيها يمسك بالخرطوم وينظف الفصول استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف مدير المدرسة: أن وكيل المدرسة ناهد الهوارى كانت "ماسكة مساحة" هى والمدرسون خلفه ينظفون الفصول والطرقات، مشيرًا إلى أنه ينتظر الخروج للمعاش خلال أشهر، لكن ذلك لم يمنعه عن أداء واجبه المهنى والوطنى.

وتابع مدير المدرسة، أن المدرسة من أكبر مدارس المركز، وكذلك أكبر لجنة امتحانات حيث بها 22 لجنة وسيؤدى بها ما يقرب من 2500 طالب و طالبه، من أبناء البلد ولابد أن يشعرون بالأمان والنظافة بلجتنه.

وتابع: رفضت الاعتذار عن مراقبة الامتحان هذا العام، لأنه واجب وطنى.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاجترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكل اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحان يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتى بكل مدرسة حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بالفيروس خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحى طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفًا و788 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 17 ألفًا و564 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفًا و122 طالبًا وطالبة بشعبه العلمى علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبه بشعبة العلمى رياضة وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (1)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (2)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (3)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (4)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (5)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (6)



مدير مدرسة بالشرقية عن تنظيفه للفصول (7)