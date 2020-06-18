اليوم السابع
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صور ..محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد

الخميس، 18 يونيو 2020 11:49 ص
صور ..محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عدد من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد، وحرص اللواء عادل الغضبان، على سؤال المواطنين عن أرائهم حول مجمل التطورات التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .

وأكد محافظ بورسعيد، للمواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى جميع الأماكن .

كما استمع محافظ بورسعيد لأراء المواطنين نحو الخدمات المقدمة بمدينة بورفؤاد، مؤكدًا على تكثيف كافة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة ببورفؤاد للمواطنين لتحقيق أفضل مستوى معيشى لأهالى المدينة.

كان محافظ بورسعيد، قد أكد أمس، خلال اجتماع موسع بالقيادات التنفيذية ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء ببورسعيد، على أهمية وعى المواطن بجهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأوجه التنمية المستدامة التى تبدوا واضحة فى كافة المجالات، لافتا أن جميع المواطنين مسئولين عن الدفاع عن الوطن ودعم جهود الدولة، وعدم الانسياق للشائعات أو الأشخاص أصحاب الأخبار المغرضة، والذين يهدفون لتعطيل مسيرة التنمية والإضرار بمصالح الوطن.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال حديثه، أهم المشروعات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة، والتى تعتبر فترة غير مسبوقة فى تاريخ بورسعيد لما شهدته من مشروعات عملاقة، جعلت بورسعيد فى مصاف المدن الحضارية والتنموية، وأضاف محافظ بورسعيد، أننا جميعا لابد وأن نفخر بما يحدث فى بورسعيد، سواء التقدم فى المستوى الصناعى وظهور كيانات صناعية عملاقة تدخل لأول مرة بورسعيد وكذلك تعتبر من أهم المؤسسات الصناعية فى الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى الطفرة الرقمية والمشروعات الصحية التى حدثت لأول مرة على أرض بورسعيد، موضحا أننا نفخر بوجود مستشفى 30 يونيه أول صرح طبى عملاق يقام على بالقرى فى بورسعيد وبموقع متميز على محور 30 يونيو.

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اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

بورفؤاد

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