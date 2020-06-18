صور.. تشييع جثمان طبيب أخصائى كلى توفى بكورونا إلى مقابر العائلة في الغربية

الغربية محمد طارق

شيعت أسرة الطبيب رامي كريم الديب جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية كفر سليمان بمركز بسيون في محافظة الغربية اليوم الخميس، بعد أن توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داخل مستشفي العزل بكفر الزيات.

حضر مراسم دفن الجثمان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مقدما للأسرة خالص التعازي في الفقيد .