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صور.. تشييع جثمان طبيب أخصائى كلى توفى بكورونا إلى مقابر العائلة في الغربية

الخميس، 18 يونيو 2020 04:15 م
صور.. تشييع جثمان طبيب أخصائى كلى توفى بكورونا إلى مقابر العائلة في الغربية تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي
الغربية محمد طارق

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شيعت أسرة الطبيب رامي كريم الديب جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية كفر سليمان بمركز بسيون في محافظة الغربية اليوم الخميس، بعد أن توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داخل مستشفي العزل بكفر الزيات.
 
حضر مراسم دفن الجثمان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مقدما للأسرة خالص التعازي في الفقيد .
 
وكان توفي صباح اليوم الخميس الدكتور رامى كريم الديب أخصائي الكلى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
كان الطبيب المتوفي قد أصيب بالفيروس القاتل، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابته أثناء فترة عمله، وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.
 
وتم تغسيل وتكفين جثمان الطبيب المتوفي ونقله برفقة فريق من الطب الوقائي لمقابر عائلته بمسقط رأسه ببسيون لدفنه.
 
تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (1)
تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (1)

تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (2)
تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (2)

تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (3)
تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (3)

تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (4)
تشييع جثمان طبيب أخصائى كلي (4)
 

 


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