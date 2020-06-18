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شركة مياه سيناء : وقف التعدى على الخطوط الناقلة بالشريط الساحلى

الخميس، 18 يونيو 2020 09:04 ص
شركة مياه سيناء : وقف التعدى على الخطوط الناقلة بالشريط الساحلى خطوط مياه
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس سعيد بده،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  الادارة العامة للرقابة بضرورة وقف التعدي علي الخطوط الناقلة للمياه علي الشريط الساحلي لمحافظة شمال سيناء.
 
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة وقف التعدي علي أملاك الدولة وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الحفاظ علي وصول خدمات منظومتي مياه الشرب والصرف الصحى و علي تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب و مجابهة التعدي علي خطوط المياه ، ترشيداً لإستهلاك مياه الشرب.
 
 وأكد، بدوره على تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة للسيطرة علي كميات المياه التي يتم ضخها من محطات إنتاج المياه و محطات روافع المياه بشمال وجنوب سيناء.
 
وأشار إلى  قيام  لجنة ازالة التعديات بتمشيط المنطقة الواقعة بين مدينة القنطرة و مدينة بالوظه و تم اصلاح بعض التسريبات و مازال العمل جاريا في المنطقة للمحافظة علي وصول المياه للمواطنين.
 
 

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