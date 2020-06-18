سيبها علينا.. تلوث مياه مصرف "اللبينى" ببني سويف يهدد المحاصيل الزراعية بالتلف

بني سويف أيمن لطفي

شكى أهالى بعض قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف من تلوث مصرف ري" اللبيني"، بمياه الصرف، الصحى، ما يعرض محاصيل مئات الأفدنة من الزراعات إلى التلف، مطالبين بتبنى اليوم السابع للمشكلة وعرضها على المسؤولين ضمن مبادرة " سيبها علينا".

ويقول مصطفى محمد خليفة مقيم ميدوم بمركز الواسطى: أن مصرف اللبينى يروى مئات الأفدنة ويوجد ماسورة تمر بالزراعات، وتحمل بداخلها صرف كوم أبوراضى القادم من الواسطى وتلقى بمحتوياتها فى مياه المصرف، ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الرى وتلويثها.

وأضاف صادق رشاد بالمعاش: يمتلأ المصرف عن آخره بمياه الصرف ونتج عن ذلك انتشار الناموس والذباب طوال العام خاصة بمناطق هرم ميدوم، وعزبة زينب وميدوم، فضلا عن القضاء على الثروة السمكية داخل المصرف الذى يصب فى نهر النيل ما يجعل مصرف اللبينى أحد مصادر تلوث النهر، كما تزداد فرصة تلف المحاصيل الزراعية بسبب التلوث، وتعددت شكوانا إلى المسؤولين دون جدوى.

وأطلق "اليوم السابع" مبادرة سيبها علينا حرصا منه على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجد القراء فيه وسيتم نشرها باسمائهم على موقع اليوم السابع.