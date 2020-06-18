اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيبها علينا.. تلوث مياه مصرف "اللبينى" ببني سويف يهدد المحاصيل الزراعية بالتلف

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 ص
سيبها علينا.. تلوث مياه مصرف "اللبينى" ببني سويف يهدد المحاصيل الزراعية بالتلف تلوث مياه مصرف " اللبيني"
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكى أهالى بعض قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف من تلوث مصرف ري" اللبيني"، بمياه الصرف، الصحى، ما يعرض محاصيل مئات الأفدنة من الزراعات إلى التلف، مطالبين بتبنى اليوم السابع للمشكلة وعرضها على المسؤولين ضمن مبادرة " سيبها علينا".

ويقول مصطفى محمد خليفة مقيم ميدوم بمركز الواسطى: أن مصرف اللبينى يروى مئات الأفدنة ويوجد ماسورة تمر بالزراعات، وتحمل بداخلها صرف كوم أبوراضى القادم من الواسطى وتلقى بمحتوياتها فى مياه المصرف، ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الرى وتلويثها.

وأضاف صادق رشاد بالمعاش: يمتلأ المصرف عن آخره بمياه الصرف ونتج عن ذلك انتشار الناموس والذباب طوال العام خاصة بمناطق هرم ميدوم، وعزبة زينب وميدوم، فضلا عن القضاء على الثروة السمكية داخل المصرف الذى يصب فى نهر النيل ما يجعل مصرف اللبينى أحد مصادر تلوث النهر، كما تزداد فرصة تلف المحاصيل الزراعية بسبب التلوث، وتعددت شكوانا إلى المسؤولين دون جدوى.

وأطلق "اليوم السابع" مبادرة سيبها علينا حرصا منه على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجد القراء فيه وسيتم نشرها باسمائهم على موقع اليوم السابع.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

بني سويف

سيبها علينا

مصرف اللبيني

تلوث المياه

تلف الزراعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة